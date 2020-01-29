Оккупанты заняли позиции, с которых ушли украинские войска в зоне разведения под Петровским, - Зинкевич
Об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич в Facebook.
"Российские войска и сепаратисты зашли на наши прежние позиции в районе Петровского. Они на зашли наши позиции! Это - официальное заявление УС СЦКК", - написала Зинкевич.
Оккупанты сразу начали обстрел трассеры, которые имеют свойство заниматься, когда попадают в объект поражения.
"Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции к разведению или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями РФ в указанном районе", - процитировала Зинкевич сообщение УС СЦКК.
В СЦКК сообщили следующую информацию:
"26 января российско-оккупационные войска устроили вооруженную провокацию на участке разведения сил в Петровском, чтобы" подставить "украинских военных и обвинить их в нарушении договоренностей. Диверсанты зашли на места, где к разведению размещались подразделения Объединенных сил, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований РФ ".
- Напомним, 28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня
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