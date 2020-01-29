Оккупанты заняли позиции, с которых ушли украинские войска в зоне разведения под Петровским, - Зинкевич

29 января, 2020, 10:10

29 января народный депутат Украины Яна Зинкевич сообщила, сославшись на украинскую сторону СЦКК, о занятии оккупантами позиций украинских военных, из которых те отошли в рамках разведения войск

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич в Facebook.

"Российские войска и сепаратисты зашли на наши прежние позиции в районе Петровского. Они на зашли наши позиции! Это - официальное заявление УС СЦКК", - написала Зинкевич.

Оккупанты сразу начали обстрел трассеры, которые имеют свойство заниматься, когда попадают в объект поражения.

"Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции к разведению или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями РФ в указанном районе", - процитировала Зинкевич сообщение УС СЦКК.

В СЦКК сообщили следующую информацию:

"26 января российско-оккупационные войска устроили вооруженную провокацию на участке разведения сил в Петровском, чтобы" подставить "украинских военных и обвинить их в нарушении договоренностей. Диверсанты зашли на места, где к разведению размещались подразделения Объединенных сил, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований РФ ".