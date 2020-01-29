Официальный курс гривна продолжает падение

29 января, 2020, 10:57

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны еще на 12 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом официальный курс гривны на 29 января установлен на уровне 24,72 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,20. Днем ранее официальный курс был 27,12 гривны.