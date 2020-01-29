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Espreso.tvОбществоОфициальный курс гривна продолжает падение

Официальный курс гривна продолжает падение


фото: НБУ
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны еще на 12 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом официальный курс гривны на 29 января установлен на уровне 24,72 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,20. Днем ранее официальный курс был 27,12 гривны.

 

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