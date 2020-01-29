ОБСЕ зафиксировало танки и гаубицы оккупантов за линией отвода

29 января, 2020, 16:29

Оккупанты разместили военную технику с нарушением линии отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, зафиксированы буксируемые и самоходные гаубицы, САУ и десятки танков вблизи населенных пунктов Белое, Голубовка, Новоселовка и др

"В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 28 января 2020 года обнародована информация, что 26 января БПЛА малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал 4 буксируемые гаубицы (Д-30, 122 мм), 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) у населенного пункта Белое, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) у населенного пункта Голубовка. В этот же день БПЛА дальнего радиуса действия зафиксировал один танк (Т-64) и один вероятно миномет (неустановленного типа) у населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на следующий день патруль Миссии зафиксировал три буксируемые гаубицы (Д-30) в населенном пункте Новогригорьевка. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, 23 января с помощью воздушного наблюдения зафиксировано 49 танков (неустановленного типа) на полигонах возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка. "Указанное вооружение размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения", - отмечают в штабе ООС.