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Espreso.tvОбществоНидерланды отменили визит делегации в Россию, Москва заявила о провокации

Нидерланды отменили визит делегации в Россию, Москва заявила о провокации


фото: rfe
Делегация парламента Нидерландов отменила запланированный визит в Россию из-за отказа во въезде одному из депутатов

Об этом пишет Reuters .

Российские власти внесла нидерландского депутата Сьорда Сьордсма в черный список накануне визита в Москву, который нидерландские политики планировали в феврале.

В то же время, Москва заявляет, что Нидерланды пошли на сознательную провокацию, включив в парламентскую делегацию, которая должна посетить РФ, депутата, которому запрещен въезд в страну, говорится в обнародованном 29 января комментарии Министерства иностранных дел России.

"Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Сьюрда Сьюрдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились скандала, а не конструктивного обсуждения путей исправления российско нидерландских отношений и вопросов международной повестки дня ", - говорят в МИД РФ.

"Считаем необходимым уточнить, что нидерландская сторона была заранее проинформирована о нежелательности включения Сьюрда Сьюрдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25-27 февраля 2020", - добавили в ведомстве.

Сьорд Сьордсма известный жесткой критикой политики Кремля. Он выступал против того, чтобы Украина выдала России подозреваемого в деле об уничтожении рейса MH17 Владимира Цемах.

Комментируя введение Россией санкций Сьордсма подчеркнул, что это не повлияет на его позицию в отношении России: "Если российский режим верит, что я приглушить свою критику по поводу грубых нарушений прав человека и MH17, они сильно ошибаются".

Having been placed on Russia's sanctions list, I can only say this:

if the Russian regime believes I will tone down my criticism of gross human rights violations and MH17, they are badly mistaken.

- Sjoerd Wiemer Sjoerdsma (@swsjoerdsma) January 27, 2020

 

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