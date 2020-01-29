Недоработали на 3 млн: 78 нардепов не получили средства из-за прогулов

29 января, 2020, 12:00

Почти 3 млн грн не выплатили народным депутатам в ноябре 2019 года из-за прогулов заседаний комитетов и неучастие в голосованиях на заседаниях Верховной Рады

Об этом сообщает общественное движение " ЧЕСТНО ".

"Прогульщики, которые не получили средства, были во всех фракциях и депутатских группах, а также среди внефракционных. Однако, наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там 50% нардепов не получили" депутатских ", - говорится в сообщении.

Среди прогульщиков комитетов - председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

Размер расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, устанавливается в размере месячной заработной платы народного депутата Украины и в 2019 году составил 38 020 грн в месяц.