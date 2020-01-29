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Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции, бойцы ООС ответили огнем

На Донбассе оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции, бойцы ООС ответили огнем

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций: неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Орехова - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины; три раза рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и из 82-мм миномета - 14 мин.

Украинские защитники дали адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.

Сегодня, 29 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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