Какие мобильные приложения в 2019 году загружали больше всего: появился рейтинг

29 января, 2020, 10:33

Суммарное количество загрузок приложений в 2019 году выросло до 115 млрд: 31 млрд - в App Store и 84 млрд - в Google Play

Платформа Visual Capitalist обнародовала исследование Sensor Tower с приложениями, которые чаще всего загружали в 2019 году.

На первом месте - WhatsApp с почти 900 млн загрузок, на втором месте оказалась соцсеть TikTok, основанная только в 2017 году. Замыкает список лидеров - Facebook Messenger.

Наиболее обсуждаемым приложением стал TikTok, поскольку его загрузили более 700 млн раз. Приложение сумел перегнать Facebook и Instagram по количеству загрузок. И если смотреть отдельно, то на iOS-устройствах в 2019 году первым был именно TikTok.

Суммарное количество загрузок приложений в 2019 году выросла до 115 млрд: 31 млрд - в App Store и 84 млрд - в Google Play. Приложения превратились в крупнейшую потребительскую экосистему на планете: до 2021 года общемировая выручка от приложений достигнет $ 6,3 трлн.