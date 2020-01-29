Facebook разрешил чистить историю просмотров других сайтов

29 января, 2020, 15:58

В Facebook запускают функцию Clear History, которая позволяет удалять информацию о просмотре других сайтов

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно ему каждый пользователь сможет увидеть, какие данные сохраняет соцсеть - в новом разделе Off-Facebook activity. А также отвязать эту информацию от аккаунта.

Информация будет храниться на серверах соцсети, но ее больше не будут использовать для таргетированной рекламы.

Пользователи также смогут запретить сбор данных о просмотре внешних сайтов или блокировать его для определенных приложений или ресурсов.