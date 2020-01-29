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Espreso.tvОбществоFacebook разрешил чистить историю просмотров других сайтов

Facebook разрешил чистить историю просмотров других сайтов


фото: youtube
В Facebook запускают функцию Clear History, которая позволяет удалять информацию о просмотре других сайтов

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно ему каждый пользователь сможет увидеть, какие данные сохраняет соцсеть - в новом разделе Off-Facebook activity. А также отвязать эту информацию от аккаунта.

Информация будет храниться на серверах соцсети, но ее больше не будут использовать для таргетированной рекламы.

Пользователи также смогут запретить сбор данных о просмотре внешних сайтов или блокировать его для определенных приложений или ресурсов.

 

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