Facebook разрешил чистить историю просмотров других сайтов
29 января, 2020, 15:58
В Facebook запускают функцию Clear History, которая позволяет удалять информацию о просмотре других сайтов
Об этом говорится в сообщении компании.
Согласно ему каждый пользователь сможет увидеть, какие данные сохраняет соцсеть - в новом разделе Off-Facebook activity. А также отвязать эту информацию от аккаунта.
Информация будет храниться на серверах соцсети, но ее больше не будут использовать для таргетированной рекламы.
Пользователи также смогут запретить сбор данных о просмотре внешних сайтов или блокировать его для определенных приложений или ресурсов.
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