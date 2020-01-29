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Espreso.tvОбществоЕвросоюз может снять санкции с Арбузова, Пшонки и Клименко, - журналист

Евросоюз может снять санкции с Арбузова, Пшонки и Клименко, - журналист

Европейский Союз может исключить из своего санкционного списка еще нескольких высокопоставленных чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикарду Йозвяк у себя в Twitter.

"Возможно также, что бывшего премьер-министра Украины Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Клименко, бывшего генерального прокурора Пшонку и его сына Артема могут исключить из того же списка", - написал журналист.

Накануне Йозвяк написал, что с санкционного списка могут исключить бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, эксминистр энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.

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