Евросоюз может снять санкции с Арбузова, Пшонки и Клименко, - журналист

29 января, 2020, 12:51

Европейский Союз может исключить из своего санкционного списка еще нескольких высокопоставленных чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича

Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикарду Йозвяк у себя в Twitter.

"Возможно также, что бывшего премьер-министра Украины Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Клименко, бывшего генерального прокурора Пшонку и его сына Артема могут исключить из того же списка", - написал журналист.

its also possible that the former PM of #Ukraine Arbuzov, the former minister for revenues Klymenko, the former prosecutor general Pshonka and his son Artem might be removed from the same list . #Russia https://t.co/U5JEhl7gLW - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 29, 2020

Накануне Йозвяк написал, что с санкционного списка могут исключить бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, эксминистр энергетики Эдуарда Ставицкого и старшего сына Виктора Януковича Александра.