Эрдоган требует от США поставить Турции F-35 или вернуть деньги за них

29 января, 2020, 13:48

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию по приобретению американских истребителей-бомбардировщиков F-35, потребовал от США или завершить поставки этого вооружения, или вернуть Анкаре уже выплаченные в рамках контракта деньги

"Они либо выдадут нам наши самолеты, или деньги", - сказал Эрдоган журналистам, сообщает Интерфакс-Украина .

Он напомнил, что операция по российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 завершена, и ее просмотр не является предметом разговора для Анкары.

Президент добавил, что если США не изменят линию поведения в отношении F-35, то Турция будет или искать другие источники приобретения истребителей, или сделает их сама.

Вашингтон ранее неоднократно угрожал Анкаре санкциями, в частности исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400 (концерн ПКО "Алмаз-Антей"). В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американские истребители-бомбардировщики F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Однако в январе министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или мае.

В январе высокопоставленный представитель Госдепа США сказал журналистам, что Турция, несмотря на попытки Вашингтона убедить Анкару отказаться от С-400 и других видов российских вооружений, не изменила своей позиции.