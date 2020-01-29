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Espreso.tvСпортЭкс-чемпион мира пообещал Ломаченко проблемы в бою с Лопесом

Экс-чемпион мира пообещал Ломаченко проблемы в бою с Лопесом


фото: BoxingScene
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Реджис Прогрейс считает американца Теофимо Лопеса самым опасным соперником для украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает vringe.com .

По словам бывшего чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 63,5 кг) Реджиса Прогрейса, именно Лопес сейчас является тем бойцом, который способен создать Ломаченко больше всего проблем в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

"Я думаю, это будет хороший бой. Но вы-то спрашивали - кто может победить Ломаченко сейчас? И я сказал: никто. В 61,2 кг и ниже, я думаю, никто не сможет побить его сейчас. Как по мне, единственный, кто создаст ему больше всего проблем, это Лопес. Так как он взрывной, просто крутая сила", - сказал Прогрейс.

Несмотря на это, американец заявил, что считает фаворитом Ломаченко.

"Я считаю, Лопес может удивить его, если ударит, но я все равно склоняюсь на сторону Ломаченко. Очень трудно победить такого бойца, как он, и с таким стилем, как у него. С его движениями ногами, головой, уклонением от ударов" , - пояснил Прогрейс.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA и WBO (Всемирной боксерской организации). Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

 

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