Движение автотранспорта через Подольско-Воскресенcький мост откроют до конца года, - Кличко

29 января, 2020, 16:08

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода продолжается и до конца этого года откроют автосообщение между левым и правым берегами

Об этом передает пресс-служба Кличко.

"Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и зимой. Уже завершили процесс монтажа верхних временных опор. И мы начинаем новый, важный этап - установку натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро", - рассказал Кличко.

Отмечается, что в начале апреля этого года Киев должен получить 68 тросов, 4 из них уже поступили на строительство. Работы по их установке начнут в мае этого года.

"Также продолжается процесс сварки металлоконструкций части моста в направлении Подола. Через несколько месяцев с помощью кранов ее установят на место. И через несколько месяцев подрядчики обещают достроить часть перегона моста от дамбы Русановских садов до нового путепровода через железную дорогу на левом берегу. Там идет процесс бетонирования опор", - сообщили в пресс-службе мэра.

По словам Кличко, проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки.

"Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта по пяти мостами через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс. авто. И в часы пик пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза", - сказал он.

Он добавил, что город в полном объеме финансирует такой большой объект.

"Около 3 миллиардов гривен планируем выделить в 2020 году. В конце этого года мы откроем автосообщение по нему и после этого начнем строительство ветки метро на Троещину", - добавил Кличко.