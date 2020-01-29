Дожди с мокрым снегом и туман - погода на 30 января
О погоде на 30 января рассказала Наталья Диденко, передает Еспресо.TV .
"Сегодня атмосферные фронты уже в Украине, и вдоль полосы от Ровного и до Винницкой области идет дождь и мокрый снег", - отметила Диденко.
Она добавила, что фронта осадков движутся на восток. В Киев, Черкасской и Кировоградской областей осадки подойдут в середине дня.
30 января осадки, связанные с атмосферным фронтом, пройдут на Западе и Севере. Восток и Юг ожидают туманы и морось.
На севере температура днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 тепла. На юге столбик термометра не опустится ниже нуля: +4 ... + 8, в Крыму - до +9.
В Киеве вечером 29 января ожидается мокрый снег. 30 января в столице от 1 до 3 градусов тепла.
Наталья Диденко предупредила о штормовом ветре по всей территории страны.
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