Чехией прошел ураган: поваленные деревья, поврежденные авто, 15 тысяч домов без света

29 января, 2020, 11:26

В Чехии произошел мощный ураган, который обесточил не менее 15 тысяч домохозяйств, повредил автомобили и повалил десятки деревьев и электроопор

Об этом сообщает чешское издание Novinky .

Первые молнии и ураганный ветер были зафиксированы в 12:50 в регионе Хеб на границе с Германией и впоследствии достались Праги, задев также Устецкий, Либерецкий, Плзенский крае.

Метеорологи отмечают, что молнии в январе не является обычным делом для Чехии, но такое иногда случается на пересечениях важных холодных фронтов. В частности, подобный феномен был зафиксировано 3 февраля прошлого года и 22 декабря 2018.

Самая серьезная ситуация сложилась в Кладно, Беруний и на западе Праги. Коснулась непогода Карлово-Варского края. Метеорологи определили непогоду как "ураган в форме так называемой шквальной линии с сильным порывистым ветром и электрической активностью".