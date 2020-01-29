Чехией прошел ураган: поваленные деревья, поврежденные авто, 15 тысяч домов без света
Об этом сообщает чешское издание Novinky .
Первые молнии и ураганный ветер были зафиксированы в 12:50 в регионе Хеб на границе с Германией и впоследствии достались Праги, задев также Устецкий, Либерецкий, Плзенский крае.
Метеорологи отмечают, что молнии в январе не является обычным делом для Чехии, но такое иногда случается на пересечениях важных холодных фронтов. В частности, подобный феномен был зафиксировано 3 февраля прошлого года и 22 декабря 2018.
Самая серьезная ситуация сложилась в Кладно, Беруний и на западе Праги. Коснулась непогода Карлово-Варского края. Метеорологи определили непогоду как "ураган в форме так называемой шквальной линии с сильным порывистым ветром и электрической активностью".
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