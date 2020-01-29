 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦена на газ будет на 25% ниже, чем в январе 2019 года, - Оржель

Цена на газ будет на 25% ниже, чем в январе 2019 года, - Оржель


фото: 5.ua
Тенденции на европейском рынке свидетельствуют о том, что цены на газ для населения, рассчитанные по новой формуле, в феврале 2020 году могут снизится

Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Эспрессо.TV

Он отметил, что поскольку в Украине не было уверенности относительно цены на газ в конце декабря из-за непонимания дальнейшей ситуации с транзитом газа из РФ, правительство было готово к цене 11-12 тыс. грн за газ (как товар, без транспортировки, наценки и НДС) .

Как напомнил Оржель, на январь 2020 года "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 4,65 грн за кубометр (что на 8,7% выше, чем декабре. - ред.).

"В феврале - формула, можно следить за индексами хаба, можно самим рассчитывать цену. У меня есть определенная уверенность в том, что мы можем еще посмотреть на некоторое снижение цены на газ", - сказал он.

По его словам, сейчас в зависимости от облгазов, конечная цена для потребителя составит примерно около 6-7 тыс. грн.

  • Напомним, недавно Кабинет министров привязал цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго с котировками на нидерландском хабе TTF.

  • Нафтогаз пересмотрел цену на газ для населения в соответствии с новым условиям КМУ.

  • Оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, в января 2020 года составит 4,65 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на его доставку).
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать