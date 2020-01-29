Цена на газ будет на 25% ниже, чем в январе 2019 года, - Оржель
Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Эспрессо.TV
Он отметил, что поскольку в Украине не было уверенности относительно цены на газ в конце декабря из-за непонимания дальнейшей ситуации с транзитом газа из РФ, правительство было готово к цене 11-12 тыс. грн за газ (как товар, без транспортировки, наценки и НДС) .
Как напомнил Оржель, на январь 2020 года "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 4,65 грн за кубометр (что на 8,7% выше, чем декабре. - ред.).
"В феврале - формула, можно следить за индексами хаба, можно самим рассчитывать цену. У меня есть определенная уверенность в том, что мы можем еще посмотреть на некоторое снижение цены на газ", - сказал он.
По его словам, сейчас в зависимости от облгазов, конечная цена для потребителя составит примерно около 6-7 тыс. грн.
- Напомним, недавно Кабинет министров привязал цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго с котировками на нидерландском хабе TTF.
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Нафтогаз пересмотрел цену на газ для населения в соответствии с новым условиям КМУ.
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Оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, в января 2020 года составит 4,65 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на его доставку).
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