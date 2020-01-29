Цена на газ будет на 25% ниже, чем в январе 2019 года, - Оржель

29 января, 2020, 14:33

Тенденции на европейском рынке свидетельствуют о том, что цены на газ для населения, рассчитанные по новой формуле, в феврале 2020 году могут снизится

Об этом на брифинге сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Эспрессо.TV

Он отметил, что поскольку в Украине не было уверенности относительно цены на газ в конце декабря из-за непонимания дальнейшей ситуации с транзитом газа из РФ, правительство было готово к цене 11-12 тыс. грн за газ (как товар, без транспортировки, наценки и НДС) .

Как напомнил Оржель, на январь 2020 года "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на уровне 4,65 грн за кубометр (что на 8,7% выше, чем декабре. - ред.).

"В феврале - формула, можно следить за индексами хаба, можно самим рассчитывать цену. У меня есть определенная уверенность в том, что мы можем еще посмотреть на некоторое снижение цены на газ", - сказал он.

По его словам, сейчас в зависимости от облгазов, конечная цена для потребителя составит примерно около 6-7 тыс. грн.