Большой спрос на iPhone 11: Apple похвастался рекордными прибылями
Чистая квартальная прибыль выросла до $22,2 млрд, говорится в квартальном отчете компании.
Отмечается, что оба показателя являются рекордно высокими для Apple. Рост доходов в компании связывают с высоким спросом на iPhone 11, аксессуары и сервисы.
По словам СЕО Apple Тима Кука, доходы от аксессуаров и сервисов достигли рекордных показателей по выручке за квартал.
Квартальная прибыль от продажи смартфонов составила $55,96 млрд ($51,98 млрд за аналогичный период прошлого года).
Подписки на различные сервисы принесли компании $12,7 млрд ($10,8 млрд годом ранее), а продажа беспроводных наушников AirPods, часов Apple Watch и других аксессуаров - $10 млрд ($7,3 млрд в прошлом году).
Вместе с тем продажа Mac и iPad по сравнению с прошлым годом снизился с $7,4 млрд до $7,2 млрд и с $6,7 млрд до $5,98 млрд соответственно.
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