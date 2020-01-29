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Espreso.tvОбществоБольшой спрос на iPhone 11: Apple похвастался рекордными прибылями

Большой спрос на iPhone 11: Apple похвастался рекордными прибылями


фото: reuters
Американский производитель техники Apple отчитался о росте выручки в первом квартале 2020 финансового года до $91,8 млрд, что на 9% больше, чем год назад.

Чистая квартальная прибыль выросла до $22,2 млрд, говорится в квартальном отчете компании.

Отмечается, что оба показателя являются рекордно высокими для Apple. Рост доходов в компании связывают с высоким спросом на iPhone 11, аксессуары и сервисы.

По словам СЕО Apple Тима Кука, доходы от аксессуаров и сервисов достигли рекордных показателей по выручке за квартал.

Квартальная прибыль от продажи смартфонов составила $55,96 млрд ($51,98 млрд за аналогичный период прошлого года).

Подписки на различные сервисы принесли компании $12,7 млрд ($10,8 млрд годом ранее), а продажа беспроводных наушников AirPods, часов Apple Watch и других аксессуаров - $10 млрд ($7,3 млрд в прошлом году).

Вместе с тем продажа Mac и iPad по сравнению с прошлым годом снизился с $7,4 млрд до $7,2 млрд и с $6,7 млрд до $5,98 млрд соответственно.

 

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