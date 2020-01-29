Более половины американцев не верят заявлениям Трампа о решениях по Украине

29 января, 2020, 16:54

Более половины американских избирателей считает, что президент США Дональд Трамп скрывает правду о своей политике в отношении Украины

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследователями Квиннипекского университета.

"Более половины избирателей - 53% против 40% - считает, что президент Трамп не говорит правды о своих действиях в отношении Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 57% опрошенных хотели бы, чтобы Трамп предоставил более подробную информацию о своих решениях относительно Украины, а 38% считает, что обнародованных материалов вполне достаточно.

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Более половины респондентов (54%) считает, что президент Трамп злоупотреблял полномочиями в своих действиях по Украине, тогда как 42% придерживаются противоположного мнения.

При этом 52% опрошенных считает решение администрации Трампа задержать помощь Украине ошибочным, по мнению же 34% респондентов, этот шаг был оправданным.

Опрос проведен 22-27 января, в нем приняли участие 1905 зарегистрированных избирателей.

Как сообщалось, в конце сентября 2019 года демократы в Палате представителей инициировали рассмотрение дела по импичменту президента США после того, как стало известно, что он задержал оборонную помощь Украине. Оппоненты Трампа обвинили его, в частности, в давлении на Киев с требованием начать расследование против семьи Джо Байдена, который является одним из главных оппонентов Трампа на президентских выборах в США.

19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

В Сенате процесс рассмотрения обвинений по импичменту президента США начался 21 января.