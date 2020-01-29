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Espreso.tvОбществоБолее 2 м, весом 65 кг: на Ривненщине поймали огромного сома

Более 2 м, весом 65 кг: на Ривненщине поймали огромного сома


фото: visti.rovno.ua
В Лютинске Дубровицкого района, в реке Горыни поймали сома длиной 2,15 метра и весом 65 килограмм

Фотографию опубликовал директор школы села Лютинск Дубровицкого района Михаил Гриневич на своей странице в Facebook.

"Поймал великана мой бывший ученик. Я такого еще не видел! Он уже хватал гусят и утят! Сегодня утром не поленился и поехал посмотреть! Еле вытащил из сарайчика! Посмотрите и Вы... А я вот летом раненько на одной из ям Горыни вижу что-то выворачивается вдвоем, будто играют... Думаю тогда: "бобры видно... они же в кустах водятся!" ... так теперь понимаю, что это не бобры были, куда тем бобрам с такими речными монстрами равняться!" - написал Гриневич.

Поймали сома с помощью спиннинга, близ села Лютинск, в так называемой большой луговой долине. Там, как рассказал Михаил Гриневич, сошлись две реки - Случь и Горынь, и, кстати, такие гиганты встречаются не впервые.

Чтобы осталась патмять о гигантском улове, Михаил Гриневич решил купить голову сома, засолить ее, высушить, а затем поместить в школьный музей.

 

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