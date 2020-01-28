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Espreso.tvОбществоЖители прикарпатского села Верхний Ясенив перекрыли трассу, чтобы заставить чиновников прислушиваться к мнению общины

Жители прикарпатского села Верхний Ясенив перекрыли трассу, чтобы заставить чиновников прислушиваться к мнению общины


фото: Еспресо.TV
28 января жители заблокировали движение на трассе "Татарив- Каменец-Подольский" в знак протеста против создания из 5 общин Верховинщины 3

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Несколько часов движение на трассе Р-24 "Татарив- Каменец-Подольский" были заблокированы из-за акции протеста местных жителей. Преимущественно это были жители села Верхний Ясенив. Люди вышли на дорогу национального значения, чтобы привлечь внимание чиновников. Накануне, 27-го января, специальная межведомственная рабочая группа Ивано-Франковской ОГА приняла решение объединить сельские общины в Верховинщины и создать из пяти ОТО три. Больше всего из-за этого решения пострадают жители Верхнего Ясенива. По словам Дмитрия Мартищука, главы сельсовета, это приведет к искусственному присоединению села к Белоберезкому району. Из-за особенностей горной местности, людям придется ездить за 20 километров в больницу, школу и другие инфраструктурные объекты.

Община села Верхний Ясенив хочет остаться в составе Верховинского ОТО, есть соответствующее решение сельского и районного совета. Несмотря на это, чиновники ОГА настаивают на своем видении административному делению территории.

Жители села обратились в Министерство развития общин и территорий, потому что окончательное решение - за Кабмином.

Фото с акции:

Больше о конфликте общины с чиновниками - в сюжете телеканала Еспресо:

  • Напомним, 27 января стало известно, что на Прикарпатье местные чиновники пытаются искусственно объединить сельские общины, несмотря на сопротивление людей.
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