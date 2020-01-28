Зеленский увеличил состав СНБО на 30 новых лиц
28 января, 2020, 16:19
Президент Украины Владимир Зеленский увеличил предельную численность работников аппарата СНБО со 160 до 190 человек
Об этом говорится в указе президента.
"В статье 1 Указа Президента Украины от 27 января 2015 г. № 37 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить на цифры "190", - отмечается в документе.
Также этим указом Зеленский внес изменения в Положение о Национальном координационном центре кибербезопасности.
Как известно, указом президента от 27 января 2015 № 37 предполагалось, что предельная численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины составляет 160 штатных единиц.
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