Зеленский увеличил состав СНБО на 30 новых лиц

28 января, 2020, 16:19

Об этом говорится в указе президента.

"В статье 1 Указа Президента Украины от 27 января 2015 г. № 37 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить на цифры "190", - отмечается в документе.