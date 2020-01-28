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Espreso.tvОбществоЗеленский увеличил состав СНБО на 30 новых лиц

Зеленский увеличил состав СНБО на 30 новых лиц

Президент Украины Владимир Зеленский увеличил предельную численность работников аппарата СНБО со 160 до 190 человек

Об этом говорится в указе президента.

"В статье 1 Указа Президента Украины от 27 января 2015 г. № 37 "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины" цифры "160" заменить на цифры "190", - отмечается в документе.

Также этим указом Зеленский внес изменения в Положение о Национальном координационном центре кибербезопасности.

Как известно, указом президента от 27 января 2015 № 37 предполагалось, что предельная численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины составляет 160 штатных единиц.

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