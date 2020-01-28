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Espreso.tvОбществоЗеленский требует установить мемориал памяти Каденюка

Зеленский требует установить мемориал памяти Каденюка

Государство возьмет на себя финансирование мемориала памяти первого астронавта независимой Украины и Героя Украины Леонида Каденюка

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

"Сегодня я узнал, что почти через два года после смерти Леонида Константиновича сих пор нет обустроенной могилы и памятника. На прощании с ним в 2018 году были политики высокого уровня, и за все это время государство не смогло решить вопрос чествования памяти великого украинца. Нам должно быть за это стыдно. Как мне известно, проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством ", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в Украине часто начинают ценить своих героев только после смерти, а иногда не ценят даже тогда, когда человека уже нет.

По мнению президента, такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда.

Зеленский напомнил, что 28 января 2020 Каденюку исполнилось бы 69 лет.

 

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