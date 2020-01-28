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Espreso.tvОбществоЗаключенному в РФ украинцу Джеппарову предоставили лечение лишь после визита наблюдательной комиссии, - адвокат

Заключенному в РФ украинцу Джеппарову предоставили лечение лишь после визита наблюдательной комиссии, - адвокат

Осужденному по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову оказали медицинскую помощь в российском следственном изоляторе только после прибытия туда членов Общественной наблюдательной комиссии

Об этом 28 января сообщил адвокат Айдер Азаматов, информируют Крым.Реалии .

"После прибытия ГСК Арсена вывели к врачу, хирургическим путем вырезали фурункул за ухом, который уже гноился, сделали перевязки, назначили лечение и дают антибиотики. Простыми словами "могут же сотрудники СИЗО, если захотят". При этом, глава ГСК добавил, что в ближайшее время снова направит в СИЗО комиссию для мониторинга ситуации со здоровьем Джеппарова Арсена", - сообщил Азаматов.

Адвокат уточнил, что медицинская помощь была оказана врачами в СИЗО, в больницу его подзащитного не вывозили.

  • 20 января адвокат Айдер Азаматов прислал ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Ростовской области и в Главное управление ФСИН России в Ростовской области из-за отсутствия медицинской помощи для политзаключенного Джаппарова.
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