Заключенному в РФ украинцу Джеппарову предоставили лечение лишь после визита наблюдательной комиссии, - адвокат
28 января, 2020, 18:35
Осужденному по ялтинскому "делу Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову оказали медицинскую помощь в российском следственном изоляторе только после прибытия туда членов Общественной наблюдательной комиссии
Об этом 28 января сообщил адвокат Айдер Азаматов, информируют Крым.Реалии .
"После прибытия ГСК Арсена вывели к врачу, хирургическим путем вырезали фурункул за ухом, который уже гноился, сделали перевязки, назначили лечение и дают антибиотики. Простыми словами "могут же сотрудники СИЗО, если захотят". При этом, глава ГСК добавил, что в ближайшее время снова направит в СИЗО комиссию для мониторинга ситуации со здоровьем Джеппарова Арсена", - сообщил Азаматов.
Адвокат уточнил, что медицинская помощь была оказана врачами в СИЗО, в больницу его подзащитного не вывозили.
- 20 января адвокат Айдер Азаматов прислал ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Ростовской области и в Главное управление ФСИН России в Ростовской области из-за отсутствия медицинской помощи для политзаключенного Джаппарова.
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