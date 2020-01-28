Из-за Brexit: Лондон потерял статус финансовой столицы мира

28 января, 2020, 11:33

В связи с Brexit Нью-Йорк окончательно сместил Лондон с позиции ведущего финансового центра мира

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании Duff & Phelps Global Regulatory Outlook

В исследовании приняли участие 245 топ-менеджеров из сферы управления активами, банковских и других финансовых компаний со всего мира.

За последние два года доля тех, кто считает финансовым центром мира Нью-Йорк, выросла до 56% (на 33 процентных пункта). В то же время, доля тех, кто считает финансовой столицей мира Лондон, упала на 20 процентных пунктов и составила 36%.

"Трудно избежать подозрения, что три года неопределенности с момента референдума о Brexit способствовали падению Лондона", - отметила управляющий директор Duff & Phelps Моник Мелис.

Однако аналитики уверены, что несмотря на укрепление позиций Нью-Йорка, скоро лидерство в этом секторе перейдет в мегаполисы в Азии - Гонконге, Шанхае и Сингапура.

По данным опроса, лишь 22% респондентов считают, что Лондон останется крупнейшим финансовым центром в течение ближайших пяти лет. Еще меньшее количество опрошенных считает, что любой европейский город, включая Франкфурт, Париж и Дублин, сможет приблизиться к позиции лидера.