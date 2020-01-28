Wizz Air добавила услугу авторегистрации на рейсы

28 января, 2020, 12:28

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air добавила услугу автоматической регистрации на рейс

Об этом сообщает avianews.com .

При добавлении Auto Check-In к бронированию, система авиакомпании зарегистрирует пассажиров, для которых активирована услуга, за 50 часов до вылета. Стоимость услуги составляет 1,5 евро с каждого путешественника.

После добавления автоматической регистрации в бронирование система запросит номера телефонов пассажиров во время перелета в пределах шенгенской зоны, а также паспортные данные при полетах между Шенгеном и третьими странами.

Сейчас эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации.

Самостоятельная регистрация на рейс останется бесплатной. Она открывается за 30 дней до вылета на сайте авиакомпании для пассажиров, оплативших выбор мест, и за 48 часов до вылета для других.

Закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.