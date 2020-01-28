Во Львове электростолбы упали на троллейбус с пассажирами и легковушку
28 января, 2020, 15:55
Во вторник, 28 января, на улице Научной во Львове две железобетонные опоры контактных сетей упали на троллейбус с пассажирами и автомобиль Mitsubishi Outlander
Об этом сообщает Zaxid.net .
"Водитель троллейбуса рассказал полицейским, что сначала одна опора внезапно упала на кузов троллейбуса. При высадке пассажиров троллейбуса вторая опора упала на автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По данным Львовского горсовета, на месте работают специалисты ЛКП "Львовэлектротранс". Устанавливаются причины падения опор.
Отмечается, что инцидент произошел около 12:15 дня недалеко от перекрестка улиц Стрыйская - Научная. Движение транспорта на этом участке дороги перекрыто.
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