Верховный суд разрешил Трампу усложнить условия получения грин-карт
Как сообщает NBC News, за это решение проголосовали пять судей Верховного суда, против - четверо.
Постановление Верховного суда позволяет отказывать в выдаче вида на жительство (грин-карты) тем, кто может полагаться на государственные программы социальной и медицинской поддержки.
В прошлом году Министерство внутренней безопасности США заявило, что определение лица, зависимого от государственной помощи, будет распространяться на категорию легальных мигрантов, получающих пособие.
Впоследствии администрация Трампа предложила расширить определение, включив в него такие льготы, как Medicaid, талоны на питание и субсидии на оплату жилья.
Таким образом, новые правила получения грин-карт в первую очередь ударят по бедным мигрантах.
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