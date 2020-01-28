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Espreso.tvОбществоВерховный суд разрешил Трампу усложнить условия получения грин-карт

Верховный суд разрешил Трампу усложнить условия получения грин-карт

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести новые ограничения для иммигрантов, которые, как считается, могут нуждаться в государственной помощи

Как сообщает NBC News, за это решение проголосовали пять судей Верховного суда, против - четверо.

Постановление Верховного суда позволяет отказывать в выдаче вида на жительство (грин-карты) тем, кто может полагаться на государственные программы социальной и медицинской поддержки.

В прошлом году Министерство внутренней безопасности США заявило, что определение лица, зависимого от государственной помощи, будет распространяться на категорию легальных мигрантов, получающих пособие.

Впоследствии администрация Трампа предложила расширить определение, включив в него такие льготы, как Medicaid, талоны на питание и субсидии на оплату жилья.

Таким образом, новые правила получения грин-карт в первую очередь ударят по бедным мигрантах.

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