Верховный суд разрешил Трампу усложнить условия получения грин-карт

28 января, 2020, 13:02

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести новые ограничения для иммигрантов, которые, как считается, могут нуждаться в государственной помощи

Как сообщает NBC News, за это решение проголосовали пять судей Верховного суда, против - четверо.

Постановление Верховного суда позволяет отказывать в выдаче вида на жительство (грин-карты) тем, кто может полагаться на государственные программы социальной и медицинской поддержки.

В прошлом году Министерство внутренней безопасности США заявило, что определение лица, зависимого от государственной помощи, будет распространяться на категорию легальных мигрантов, получающих пособие.

Впоследствии администрация Трампа предложила расширить определение, включив в него такие льготы, как Medicaid, талоны на питание и субсидии на оплату жилья.

Таким образом, новые правила получения грин-карт в первую очередь ударят по бедным мигрантах.