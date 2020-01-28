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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС ранены два военных - подорвались на взрывном устройстве

В зоне ООС ранены два военных - подорвались на взрывном устройстве

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Березовой - из гранатометов различных систем.

Шесть вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; четыре раза наряду с Новотошковское - из минометов калибра 120 мм - 26 мин, 5 мин с 82-мм миномета, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве два военнослужащего Объединенных сил получили боевые ранения.

 

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