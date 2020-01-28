В Японии впервые обнаружили коронавирус у человека, который не посещал Китай

28 января, 2020, 12:25

В Японии коронавирус нового типа впервые обнаружили у мужчины, который не посещал Китай

Об этом заявил министр здравоохранения Японии Кацунобу Като, сообщает Kyodo News .

Вирус обнаружили у водителя автобуса, который перевозил две группы туристов из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вируса.

Всего в Японии коронавирус обнаружили в шести человек. У пяти из них заболевание диагностировали после посещения Китая.

По последним данным, число жителей Китая, умерших после заражения коронавируса, увеличилось до 106 человек.