В Виннице состоялась лекция Виталия Портникова в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"

28 января, 2020, 18:45

27 января в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность" состоялась открытая лекция украинского журналиста и публициста Виталия Портникова для студентов Винницы

Мероприятие проходило в актовом зале Донецкого Национального Университета имени Василия Стуса. Лекция имела большой успех у слушателей и проходила при отсутствии свободных мест в лектории. Около 290 посетителей - это в основном студенты, вместе с преподавателями университета, представители СМИ и представители гражданского общества.

Основная цель лекций - повышение качества, объективности, незаангажированности медиа-контента и, как следствие, повышение уровня критического мышления и объективности оценок украинский информации и событий. Общество должно быть хорошо осведомлено о событиях в стране и мире, и полученная информация должна быть максимально честной, справедливой, без искажения информации. Доверие общественности должно быть приоритетным направлением в работе медиа.

На базе лекции будет создана телеверсия, которая будет показана в эфире медийного партнера проекта - телеканала Еспресо.

Следующая лекция будет проходить в Киеве.