В Виннице состоялась лекция Виталия Портникова в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"
Мероприятие проходило в актовом зале Донецкого Национального Университета имени Василия Стуса. Лекция имела большой успех у слушателей и проходила при отсутствии свободных мест в лектории. Около 290 посетителей - это в основном студенты, вместе с преподавателями университета, представители СМИ и представители гражданского общества.
Основная цель лекций - повышение качества, объективности, незаангажированности медиа-контента и, как следствие, повышение уровня критического мышления и объективности оценок украинский информации и событий. Общество должно быть хорошо осведомлено о событиях в стране и мире, и полученная информация должна быть максимально честной, справедливой, без искажения информации. Доверие общественности должно быть приоритетным направлением в работе медиа.
На базе лекции будет создана телеверсия, которая будет показана в эфире медийного партнера проекта - телеканала Еспресо.
Следующая лекция будет проходить в Киеве.
Мероприятие организовано ОО "Всеукраинским демократическим форумом", при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Организационный партнер - Донецкий Национальный Университет имени Василия Стуса.
Медиапартнер мероприятия - телеканал Еспресо.
Фото: Пресс-центр ДонНУ имени Василия Стуса
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