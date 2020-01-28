 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ РФ должность президента предлагают переименовать в "Верховного правителя", - СМИ

В РФ должность президента предлагают переименовать в "Верховного правителя", - СМИ

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предложила более 100 нововведений, в том числе переименовать должность президента страны на "Верховного правителя"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Планами российских законодателей о переименовании должности поделился председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в новом наименовании предполагается написание слова "верховный" с большой буквы.

Читайте также. Виталий Портников: Путин объявил Украине войну

Кроме того, в Конституции предлагают закрепить статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне, утвердить православие основной религией страны, а также прописать ответственность Верховного правителя за нарушение Конституции и присяги.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать