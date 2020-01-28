В РФ должность президента предлагают переименовать в "Верховного правителя", - СМИ
28 января, 2020, 21:33
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предложила более 100 нововведений, в том числе переименовать должность президента страны на "Верховного правителя"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Планами российских законодателей о переименовании должности поделился председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в новом наименовании предполагается написание слова "верховный" с большой буквы.
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Кроме того, в Конституции предлагают закрепить статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне, утвердить православие основной религией страны, а также прописать ответственность Верховного правителя за нарушение Конституции и присяги.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект изменений в Конституцию РФ . За несколько дней до этого он предложил закрепить приоритет Конституции РФ над международными нормами .
- Российская Дума единогласно проголосовала за поправки Путина в Конституцию.
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