В РФ должность президента предлагают переименовать в "Верховного правителя", - СМИ

28 января, 2020, 21:33

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ предложила более 100 нововведений, в том числе переименовать должность президента страны на "Верховного правителя"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Планами российских законодателей о переименовании должности поделился председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в новом наименовании предполагается написание слова "верховный" с большой буквы.

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Кроме того, в Конституции предлагают закрепить статус России как "державы-победительницы" во Второй мировой войне, утвердить православие основной религией страны, а также прописать ответственность Верховного правителя за нарушение Конституции и присяги.