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Espreso.tvОбществоВ правительстве заявили об уменьшении цены на газ для населения на 15%

В правительстве заявили об уменьшении цены на газ для населения на 15%

Кабинет министров снизил цену на газ для населения на 15 процентов по сравнению с декабрем

Об этом сообщило Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Потребители в январе заплатят 5580 гривень за тысячу кубометров с НДС без транспортировки.

"Снижение цены на газ стало возможным благодаря удешевлению стоимости газа на рынке в Европе, что является следствием подписания договора о транспортировке газа. В связи с этим правительством было принято решение отказаться от гарантированной цены на газ (6600 гривень за тысячу кубометров с НДС транспортировки) ", - рассказали в Минэнерго.

В ведомстве сообщили, что стоимость газа будет определяться ежемесячно и зависит от ежедневной среднеарифметической цены природного газа на нидерландском газовом хабе. Механизм будет действовать до 1 мая 2020 года. Тогда цена на газ должна стать рыночной.

  • Кабинет министров Украины пришел к решению привязать максимальное значение цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на нидерландском газовом хабе TFF.
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