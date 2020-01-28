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Espreso.tvОбществоВ правительстве РФ назначили нового куратора оккупированного Крыма, - росСМИ

В правительстве РФ назначили нового куратора оккупированного Крыма, - росСМИ

Новым куратором по оккупированном Крыму в правительстве России стал вице-премьер Марат Хуснуллин

Об этом передает ТАСС.

По его словам, новым куратором Крыма в правительстве Российской Федерации будет Хуснуллин. Отметим, до этого куратором Крыма в правительстве был Дмитрий Козак, который перешел на должность в администрацию президента Владимира Путина. Также вопросами Крыма и Севастополя занимался Виталий Мутко.

Марат Хуснуллин является уроженцем Татарстана. До назначения в правительство возглавлял Архитектурный совет по реализации градостроительной и архитектурной политики в Москве. Занимался застройками так называемой Новой Москвы.

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