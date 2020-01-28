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Espreso.tvОбществоВ Киеве на Лысой горе обнаружили боеприпасы Второй мировой

В Киеве на Лысой горе обнаружили боеприпасы Второй мировой

В музее "Киевская крепость" призвали людей не гулять в Киеве по Лысой горе, расположенной на улице Саперно-Слободская, из-за угрозы разрыва боеприпасов

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте музея.

"Дорогие киевляне и гости столицы! Еще раз обращаемся к Вам с настоятельной просьбой воздержаться от прогулок по Лысой горе (ул. Саперно-Слободская). Эти прогулки слишком опасны!", - отмечается в сообщении.

Также в музее призвали гидов воздержаться от экскурсий по Лысой горе.

Отметили, что с начала работ по обезвреживанию боеприпасов в мая 2018 года специалисты обследовали только 30 га из 131 га. Работы затягиваются из-за сложности рельефа, глубину расположения взрывчатки и засоренность территории колючей проволокой.

 

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