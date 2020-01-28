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Espreso.tvОбществоВ Греции двух россиян приговорили к 395 годам лишения свободы

В Греции двух россиян приговорили к 395 годам лишения свободы

В Греции суд Каламата приговорил двух граждан России к 395 годам лишения свободы

Как сообщает DW, россиян признали виновными в незаконной перевозке беженцев.

Кроме того, россияне должны выплатить штраф в размере шести миллионов евро.

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