В Греции двух россиян приговорили к 395 годам лишения свободы
28 января, 2020, 11:38
В Греции суд Каламата приговорил двух граждан России к 395 годам лишения свободы
Как сообщает DW, россиян признали виновными в незаконной перевозке беженцев.
Кроме того, россияне должны выплатить штраф в размере шести миллионов евро.
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