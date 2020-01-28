В Германии зафиксировали случай заражения и выздоровления от коронавируса

28 января, 2020, 13:45

28 января в министерстве здравоохранения Федеральной земли Бавария рассказали о случае заражения и выздоровления

Об этом сообщает издание " Интерфакс-Украина " со ссылкой на представителя министерства здравоохранения федеральной земли Бавария Андреаса Цапфа.

Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от другого человека, сообщил представитель министерства здравоохранения федеральной земли Бавария Андреас Цапф журналистам во вторник.

"Мне стало известно о случае вчера в 20:30, речь идет о 33-летнем человеке, сотруднике фирмы", - сказал Цапф.

Он рассказал, что сотрудник фирмы участвовал в рабочем семинаре, где присутствовала жительница КНР. 23 января женщина полетела обратно в Китай и уже на обратном пути почувствовала себя плохо.

"Там был проведен тест на коронавирус, он был положительный", - отметил Цапф.

В понедельник эта информация поступила в фирму в Германии.

"Фирма сообщила сотрудникам и ведомство по охране здоровья. После этого сотрудник фирмы сказал, что на выходных почувствовал себя плохо, были симптомы сильного бронхита", - продолжил сотрудник ведомства.

Проведенная диагностика в понедельник вечером дала положительный результат, было решено отправить мужчину в больницу, хотя он уже чувствовал себя нормально, сказал Цапф