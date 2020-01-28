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Espreso.tvОбществоВ Болгарии украинское судно село на мель, заблокировав движение по Дунаю

В Болгарии украинское судно село на мель, заблокировав движение по Дунаю

Речное судоходство на Дунае было заблокировано в северной Болгарии во вторник после того, как на мель из-за низкого уровня воды село украинское судно

Об этом сообщает Reuters .

По словам представителя Морского агентства Болгарии, в связи с инцидентом в районе города Белене застряли еще 15 судов, которые пытались вывести украинское судно.

Какие грузы перевозят корабли, неизвестно.

Болгарские власти заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение 22-дециметрового ограничения глубины. Судно прошло с осадкой 23 дециметра, отмечает агентство.

Дунай является важным транспортным маршрутом для нефтепродуктов, а также для восточноевропейского экспорта зерна в Западную Европу.

Болгарское морское агентство заявило, что не знает, когда Дунай будет вновь открыт для судоходства.

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