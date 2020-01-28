В Беларуси исчезли все 4 директора сахарных заводов

28 января, 2020, 21:28

В Беларуси одновременно исчезли директора всех четырех сахарных заводов страны, а также руководитель Белорусской сахарной компании

Об этом сообщает TUT.BY.

24 января директора Городейского сахарного завода Михаила Криштаповича сняли с самолета, на котором он хотел улететь на отдых в Мюнхен.

27 января на Скидельском сахарном заводе заявили, что директор Дмитрий Егоров поехал в Минск на совещание. В этот же день директор Слуцкого завода Николай Прудник "уехал в отпуск". С рабочего места исчез и директор Жабинковского завода Виктор Миронов.

Кроме того, исчез Дмитрий Кириллов, руководитель Белорусской сахарной компании, которую основали сахарные заводы. В московском офисе фирмы сказали, что Кириллов был командирован еще на прошлой неделе.

Пока ни одно силовое ведомство не назвало причину исчезновения руководителей заводов, однако, по данным источников издания, их задержал Комитет государственной безопасности по делу о коррупции.

"В конце прошлой недели в этом деле задержали 11 человек", - заявили два источника.

В самом КГБ эту информацию комментировать отказались.