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Espreso.tvМирВ Алжире разбился военный самолет

В Алжире разбился военный самолет

В результате крушения военного самолета Су-30 в алжирской провинции Уум-эль-Буагы в 500 км к востоку от столицы Алжира погибли два пилота

Об этом сообщает Reuters.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббоун подтвердил гибель двух пилотов. Он заявил, что самолет Су-30 был учебным.

Напомним, что 27 января иранский пассажирский самолет при посадке выехал со взлетно-посадочной полосы и оказался на шоссе.

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