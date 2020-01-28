В Алжире разбился военный самолет
28 января, 2020, 07:53
В результате крушения военного самолета Су-30 в алжирской провинции Уум-эль-Буагы в 500 км к востоку от столицы Алжира погибли два пилота
Об этом сообщает Reuters.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббоун подтвердил гибель двух пилотов. Он заявил, что самолет Су-30 был учебным.
Напомним, что 27 января иранский пассажирский самолет при посадке выехал со взлетно-посадочной полосы и оказался на шоссе.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-