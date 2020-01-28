В аэропорту Херсона россиянке запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения Крыма

28 января, 2020, 16:21

В Херсоне пограничники на три года запретили въезд в Украину гражданке России из-за незаконного посещения аннексированного Крыма

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"На пограничный контроль авиарейсом Стамбул-Херсон прибыла гражданка России. Во время проверки документов военнослужащие установили, что россиянка в октябре 2019 г. незаконно посещала аннексированный Крым. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники иностранку не пропустили и запретили ей на три года посещать территорию Украины", - рассказали пограничники.

Имя и фамилия гражданки России, которой выдали запрет на въезд, украинские в ГНСУ не сообщают. Ее комментарии о запрете также отсутствуют.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в течение прошлого года украинские пограничники по разным причинам отказали в пропуске 1154 лицам.