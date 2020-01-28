Украинские звезды сняли клип на песню Riffmaster'а в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета
Видео на песню "Смысл" авторства Андрея Riffmaster'а Антоненко художники обнародовали на Facebook.
"В видео на песню "Сенс" от группы Андрея Антоненко Riffmaster снялись известные музыканты, актеры, журналисты, режиссеры и общественные деятели, которые осознают, что свобода каждого из нас сегодня под угрозой и каждого из нас сегодня могут обвинить в совершении преступления. Но все мы хотим жить в сильном правовом государстве, где закон, право на защиту и презумпция невиновности является базовыми ценностями. В эпоху постправды правда должна быть под защитой. В современных условиях скрыть правду невозможно. Но защитить ее сложно, особенно когда заинтересованные в ее сокрытии управляют правосудием. Защитить правду и наказать настоящих преступников - это и есть СМЫСЛ! " - написали звезды в комментарии к клипу.
Участники съемок заявили, что доказательства, которые представили на скандальном брифинге 12 декабря 2019 руководители полиции и следователи, не убедили общественность в причастности Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь к резонансному убийству Павла Шеремета.
"Несмотря на убедительные аргументы и неопровержимые факты от защиты, Юлию и Андрея взяли под стражу и держат в следственном изоляторе, а Яну - под домашним арестом", - пояснили авторы клипа.
В клипе снимались: Виталий Кириченко, Сашко Положинский, Олег Собчук, Соня Сотник, Анастасия "Стасик" Шевченко, Виктор Придувалов, Вячеслав Пилунский, Александр "Фоззи" Сидоренко, Сергей Кузин, Женя Галич, Ахтем Сеитаблаев, Борис Таршис, Екатерина Степанкова, Владимир Балух, Евгений Степаненко, Светлана Орличенко, Андрей Яценко (Diezel), Александр Ярмола, Дмитрий Шуров, Ашот Арушанов, Юрий Юрченко ( "Юркеш"), Юрий Макаров, Антон Слепаков, Елена Божко, Евгений Кибец, Римма Зюбина, Сергей Танчинец, Алексей Зволинский, Алексей Курбаков (Лелик), Викторе Ягич, Иван Лень, Дмитрий Сазонов, Леся Литвинова, Анатолий Вексклярский, Лариса Руснак, Олег Фагот Михайлюта, Сергей Мартынюк, Валерий Ананьев, Александр Гагаев.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом, несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемую на поруки готовы 56 человек
- 25 декабря Юлия Кузьменко подала в суд на МВД за слова Авакова в телеэфире.
- 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января.
- 8 января адвокат медсестры Яны Дугарь заявил, что саперское орудие, которое находилось у нее дома, принадлежало другому человеку
- 14 января подозреваемая по делу Шеремета сержант Яна Дугарь рассказала , что первый обыск у нее провели по делу убийства бизнесмена в Ивано-Франковской, в котором главными подозреваемыми проходила семья Грищенко
- 24 января Яне Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест
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