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Espreso.tvСпортУкраинская вице-чемпионка мира ошарашила фанов фото в купальнике с заснеженных Карпат

Украинская вице-чемпионка мира ошарашила фанов фото в купальнике с заснеженных Карпат


фото: Reuters
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенным фото с заснеженных Карпат

Фото с отдыха спортсменка опубликовала в Instagram.

"Отпуск в горах по-своему особенный", - написала легкоатлетка под фотографией.

Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacation in the mountains in its own special #bukovel #ukraine #vodaclub #winter #snow #smile #vacation #weekend #resttime #niceday #mountains #pool #photo #beatifulmountain

Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

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