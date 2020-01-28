Украинская вице-чемпионка мира ошарашила фанов фото в купальнике с заснеженных Карпат
28 января, 2020, 20:15
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенным фото с заснеженных Карпат
Фото с отдыха спортсменка опубликовала в Instagram.
"Отпуск в горах по-своему особенный", - написала легкоатлетка под фотографией.
Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.
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- 6 октября украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину.
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