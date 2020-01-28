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Espreso.tvОбществоУкраинцам вернут переплату за купленный газ, - Коболев

Украинцам вернут переплату за купленный газ, - Коболев


фото: FB
Цены на газ в январе 2020 года оказались ниже прогнозируемых, потребителям, которые закупили его по страховой цене, вернут переплату в конце отопительного сезона

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook .

По его словам, цена на январь оказалась ниже прогнозируемой.

"Это означает, что наши активные клиенты получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением. К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее . Главное - вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цене", - заявил Коболев.

 

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