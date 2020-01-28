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Espreso.tvОбществоУкраина относится к Европе, Brexit и нестабильность делают ее еще более важной для ЕС, - вице-президент Еврокомиссии

Украина относится к Европе, Brexit и нестабильность делают ее еще более важной для ЕС, - вице-президент Еврокомиссии


фото: currenttime
Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявляет, что Украина относится к Европе и играет важную роль на европейском континенте

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Украина - важная страна, которая принадлежит к Европе. У нее важная роль, которую она играет на нашем континенте. Brexit и нестабильность на границах ЕС делает Украину еще более важным партнером для ЕС как страны, которая разделяет наши ценности и которая работает над своими реформами для того, чтобы стать союзником и современной европейской страной ", - заявил он.

По словам Домбровскиса, сегодняшнее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС станет еще одним краеугольным камнем в отношениях".

При этом он напомнил, что послы ЕС применили санкции в отношении действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Я снова хочу повторить, что ЕС продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - очертил исполнительный вице-президент позицию ЕС.

Домбровскис также заявил, что в ЕК "видят преданность" нынешнего правительства проведению реформ.

"Это правительство достиг впечатляющего прогресса в проведении реформ. Я хочу поздравить украинское правительство в выполнении всех мероприятий для выделения программы макрофинансовой помощи", - подчеркнул он.

 

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