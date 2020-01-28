 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ следствия есть записи, где обсуждают цену убийства Окуевой, - мать погибшей

У следствия есть записи, где обсуждают цену убийства Окуевой, - мать погибшей


фото: РБК-Україна
27 января в интервью мать убитой Амины Окуевой Ирина Каминская заявила, что у следствия есть информация о денежном вознаграждении, которое обещали за убийство ее дочери и зятя Адама Осмаева

Об этом мать Амины Окуевой Ирина Каминская рассказала в интервью изданию hromadske .

"Есть записи этого всего, где установлены голоса, это все обсуждают. Но я не вникаю в эти детали. Я не хочу этого знать. Пусть этим занимаются люди, в чьи обязанности это входит", - сказала Каминская.

Мать Окуевой рассказала, что сразу после задержания подозреваемого Игоря Редькина она встречалась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и начальником полиции Киевщины Андреем Небитовым.

Читайте также: Кто такая Амина Окуева и Адам Осмаев, машину которых расстреляли в Киевской области

"Мы говорили с Арсеном Борисовичем и он сказал, что для него это дело чести. Аваков пообещал, что не будет никакого влияния, первое (покушение на Окуеву и ее мужа в июне 2017 - Ред.) и второе (повторное покушение, когда Окуеву убили - Ред.) дела будут расследоваться дальше ", - сказала она.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

28 января, 2020 вторник

27 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать