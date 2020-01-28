У следствия есть записи, где обсуждают цену убийства Окуевой, - мать погибшей

28 января, 2020, 10:03

27 января в интервью мать убитой Амины Окуевой Ирина Каминская заявила, что у следствия есть информация о денежном вознаграждении, которое обещали за убийство ее дочери и зятя Адама Осмаева

Об этом мать Амины Окуевой Ирина Каминская рассказала в интервью изданию hromadske .

"Есть записи этого всего, где установлены голоса, это все обсуждают. Но я не вникаю в эти детали. Я не хочу этого знать. Пусть этим занимаются люди, в чьи обязанности это входит", - сказала Каминская.

Мать Окуевой рассказала, что сразу после задержания подозреваемого Игоря Редькина она встречалась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и начальником полиции Киевщины Андреем Небитовым.

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"Мы говорили с Арсеном Борисовичем и он сказал, что для него это дело чести. Аваков пообещал, что не будет никакого влияния, первое (покушение на Окуеву и ее мужа в июне 2017 - Ред.) и второе (повторное покушение, когда Окуеву убили - Ред.) дела будут расследоваться дальше ", - сказала она.