У следствия есть записи, где обсуждают цену убийства Окуевой, - мать погибшей
Об этом мать Амины Окуевой Ирина Каминская рассказала в интервью изданию hromadske .
"Есть записи этого всего, где установлены голоса, это все обсуждают. Но я не вникаю в эти детали. Я не хочу этого знать. Пусть этим занимаются люди, в чьи обязанности это входит", - сказала Каминская.
Мать Окуевой рассказала, что сразу после задержания подозреваемого Игоря Редькина она встречалась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и начальником полиции Киевщины Андреем Небитовым.
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"Мы говорили с Арсеном Борисовичем и он сказал, что для него это дело чести. Аваков пообещал, что не будет никакого влияния, первое (покушение на Окуеву и ее мужа в июне 2017 - Ред.) и второе (повторное покушение, когда Окуеву убили - Ред.) дела будут расследоваться дальше ", - сказала она.
- 30 октября 2017 года у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по чеченским добровольцам Амини Окуевой и Адаму Осмаеву. Окуева погибла, Осмаев ранен.
- Предыдущее покушение на Осмаева и Окуеву имело место 1 июня на Подоле в Киеве. Тогда Окуева сумела нейтрализовать и ранить нападавшего.
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