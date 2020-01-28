Террористы "ЛНР" задержали за "шпионаж" и "госизмену" маму восьмерых детей

28 января, 2020, 20:49

В ОРЛО задержали мать восьмерых детей, обвинив ее в "шпионаже" в пользу Украины и "измене родине"

Об этом сообщает Остров .

Отмечается, что жительница Станично-Луганского района Марина Недодаева, якобы, "по заданию СБУ, занималась на территории "республики" сбором сведений о военнослужащих "народной милиции" "ЛНР".

Кроме того, многодетную мать обвиняют в том, что она вела "среди военнослужащих "ЛНР" агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника путем использования программы СБУ "Тебя ждут дома".

По версии "МГБ" вместе с матерью "к сотрудничеству с украинскими спецслужбами" была вовлечена ее старшая дочь Ирина Щетинина.

Оккупанты напомнили, что "сотрудничество с иностранными спецслужбами... грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества".