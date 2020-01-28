Свитолина после Australian Open поднимется на четвертое место в рейтинге WTA
28 января, 2020, 15:40
Украинка Элина Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает sport.ua.
После вылета Петры Квитовой в рамках 1/4 финала Элина Свитолина гарантировала себе место в топ-5 рейтинга WTA. Чешка могла обойти украинку в случае своей победы на турнире и оставить ее на пятом месте. Ни одна из теннисисток, которые остались в борьбе за трофей, не смогут изменить положение украинки: австралийка Эшли Барти и румынка Симона Халеп находятся выше в рейтинге и могут разве что увеличить разрыв в очках.
После завершения турнира 25-летняя украинка опередит в рейтинге японку Наоми Осаку, которая не сумела защитить прошлогодний титул.
Последний раз Свитолина находилась в топ-4 рейтинга WTA в октябре прошлого года. Ее личный рекорд - третья позиция.
- 25 января Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии испанцы Гарбинье Мугуруси и выбыла из турнира.
- 23 января Свитолина победила американку Лорен Дэвис во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
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