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Espreso.tvСпортСвитолина после Australian Open поднимется на четвертое место в рейтинге WTA

Свитолина после Australian Open поднимется на четвертое место в рейтинге WTA


фото: Reuters
Украинка Элина Свитолина поднимется на четвертое место в рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает sport.ua.

После вылета Петры Квитовой в рамках 1/4 финала Элина Свитолина гарантировала себе место в топ-5 рейтинга WTA. Чешка могла обойти украинку в случае своей победы на турнире и оставить ее на пятом месте. Ни одна из теннисисток, которые остались в борьбе за трофей, не смогут изменить положение украинки: австралийка Эшли Барти и румынка Симона Халеп находятся выше в рейтинге и могут разве что увеличить разрыв в очках.

После завершения турнира 25-летняя украинка опередит в рейтинге японку Наоми Осаку, которая не сумела защитить прошлогодний титул.

Последний раз Свитолина находилась в топ-4 рейтинга WTA в октябре прошлого года. Ее личный рекорд - третья позиция.
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