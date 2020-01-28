Суд отказался возвращать "Днеправиа" государству из собственности Коломойского
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Северного апелляционного суда от 23 января.
Отмечается, что Северный апелляционный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 11.09.2019 г., которым Фонду госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО "Галтера" в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" от 28 августа 2009 г .
Свой иск ФГИ мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтер" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.
Также по оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций в 31 декабря 2014 г. для восстановления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.
- Напомним, до этого Хозяйственный суд столицы отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к компании "Галтера" в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" от 28 августа 2009 года.
- "Днеправиа" осуществляла регулярные и чартерные авиарейсы в страны Европы, Ближнего Востока, СНГ.
- Фонд госимущества в конце августа 2009 года продал 94,572% акций компании ООО "Галтера".
- В результате авиакомпанией через "Галтер" владеет группа "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.
- Решением хозсуда по представлению Днепропетровской областной прокуратуры 30 марта 2017 г. решено 94,5% акций ОАО "Авиационная компания" Днеправиа "списать в пользу государства.
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