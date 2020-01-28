Суд отказался возвращать "Днеправиа" государству из собственности Коломойского

28 января, 2020, 15:31

Фонд государственного имущества не смог доказать в суде необходимость возвращения компании "Днеправиа" в государственную собственность

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Северного апелляционного суда от 23 января.

Отмечается, что Северный апелляционный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 11.09.2019 г., которым Фонду госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО "Галтера" в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" от 28 августа 2009 г .

Свой иск ФГИ мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтер" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.

Также по оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций в 31 декабря 2014 г. для восстановления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.