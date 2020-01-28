Советник премьера Юрий Голик сообщил подробности программы правительства "Сшить страну", - СМИ

28 января, 2020, 09:52

В 2020 году, согласно программе правительства и Укравтодора, презентованной вчера в Киеве, в Украине будут капитально отремонтированы 4 000 км дорог государственного и международного значения, а также 2 500 км местных дорог

Об этом, со ссылкой на советника премьер-министра Юрия Голика, сообщает РБК-Украина.

Программу представили премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Укравтодора Александр Кубраков.

По словам Голика, программа "Сшить страну" является беспрецедентной для Украины программой развития транспортной инфраструктуры. Помимо небывалых ранее объемов работ, запланированных правительством и Укравтодором, большое внимание будет уделяться и качественной составляющей.

При проведении дорожных работ в корне изменится сам принцип их выполнения. Если раньше дороги строились отдельными участками и, зачастую, оставались недостроенными, то теперь дороги будут ремонтироваться от начала и до конца в течение года, если будет позволять протяженность и класс конкретной дороги.

"За всю историю независимости Украины еще не было таких амбициозных планов по ремонту дорог. И речь идет не о ямочном ремонте, а о капитальном", - заявил Голик.

Как отмечает издание, по словам советника премьера, "на текущий год средства Дорожного фонда достигли рекордной отметки в 31 млрд гривен и еще около 20 млрд будут привлечены за счет международных финансовых организаций".

Кроме этого, продолжает Голик, в дорожной отрасли будет развиваться конкуренция среди подрядчиков, "поскольку парламент и правительство существенно упростили и стандартизировали процедуры, связанные с проведением тендеров, оценки и контроля качества".

Советник премьера отметил также, что отныне сохранению выполненных работ будет уделяться большое внимание – на этом акцентировал внимание премьер-министр Алексей Гончарук. Подрядчики обязаны будут давать гарантию на сданный в эксплуатацию объект, а дороги будут защищены от перегруза мобильными и стационарными весовыми комплексами, о чем во время презентации программы заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Также, как отмечает издание, часть средств, выделяемых на ремонт дорог, будет направлена на создание эффективных мер безопасности.

"В 2018 году на вопросы безопасности на дорогах из бюджета не было потрачено ни копейки, поэтому количество ДТП и смертей продолжает расти. Наша цель снизить смертность на дорогах до минимума, а в скором будущем – до ноля", - приводит слова Голика РБК-Украина.

Как уже сообщалось ранее, Верховная Рада приняла два закона, которые позволили привлекать для дорожных работ внебюджетное финансирование под гарантии правительства.