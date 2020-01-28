Соперник поиздевался над украинским боксером, который укусил его во время боя
28 января, 2020, 13:16
Американский боксер Дэнни Гарсия выложил в сеть видео, в котором поиздевался над украинцем Иваном Редкачом, который укусил его во время поединка
Ролик Гарсия обнародовал в Instagram.
На видео с элементами анимации есть и скандальный эпизод в восьмом раунде, когда Редкач укусил Гарсию за плечо.
Американец победил украинца единогласным решением судей и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
- Напомним, 26 января Иван Редкач укусил Дэнни Гарсия во время поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.
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