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Espreso.tvОбществоСлужебная халатность на миллион: прокуратура сообщила о подозрении экс-заведующему отделения больницы "Охматдет"

Служебная халатность на миллион: прокуратура сообщила о подозрении экс-заведующему отделения больницы "Охматдет"


фото: Прокуратура Києва
Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении в служебной халатности бывшему заведующему одного из отделений Национальной детской специализированной больницы "Охматдет"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №10 сообщено о подозрении в служебной халатности бывшему заведующему одного из отделений НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, чиновник, вопреки возложенным функциональным обязанностям, не обеспечил надлежащий контроль за полнотой учета препаратов крови и их компонентов, которые используются во время обследования и лечения детей, нуждающихся в срочном переливании крови.

Как отмечают в пресс-службе, недобросовестное отношение должностного лица к своим обязанностям создало условия для нецелевого или ненадлежащего использования этих лекарственных средств, и как следствие - безосновательное списание препаратов крови и их компонентов на сумму более 1 миллиона гривень.

Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

 

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